Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thiên Nam Building 111
- 121 Ngô Gia Tự, Ngô Gia Tự, phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty với nguồn hàng có sẵn bằng cách đăng tin
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn, hoặc điện thoại khi khách gọi đến
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng (nếu có)
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng qua tin nhắn, điện thoại
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, không ngại khó khăn
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
3 buổi đào tạo trực tiếp tại công ty
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
3 buổi đào tạo trực tiếp tại công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7-10tr
Thời gian linh hoạt, làm việc từ xa
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Thời gian linh hoạt, làm việc từ xa
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI