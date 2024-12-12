Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thiên Nam Building 111

- 121 Ngô Gia Tự, Ngô Gia Tự, phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty với nguồn hàng có sẵn bằng cách đăng tin
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn, hoặc điện thoại khi khách gọi đến
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng (nếu có)
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng qua tin nhắn, điện thoại

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, không ngại khó khăn
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
3 buổi đào tạo trực tiếp tại công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-10tr
Thời gian linh hoạt, làm việc từ xa
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

