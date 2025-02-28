Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 24 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Chào khách và tư vấn về sản phẩm
- Kiểm tra vệ sinh quầy kệ.
- Sắp xếp sản phẩm và quầy kệ
- Thu tiền và bán hàng.
- Cập nhật thông tin về hàng hoá và sản phẩm mới
- Cập nhật các chương trình khuyến mãi từ công ty đưa xuống cửa hàng.
- Chăm sóc khách hàng
- Nhập hàng- Kiểm kê hàng tồn
- Bảo quản hàng hoá - Các công việc khác có liên quan.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp cấp 3 và có bằng THPT.
• Ngoại hình dễ nhìn
• Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang, ưu tiên kinh nghiệm tại các thương hiệu trong TTTM/ cửa hàng lớn
• Gắn bó công việc lâu dài - trung thực - nhanh nhẹn - chịu được áp lực công việc 3. Thời gian làm việc :
• Ca sáng : 8h30 - 16h30
• Ca chiều : 14h - 22h ( Có thể luân phiên ca làm theo sự sắp xếp của quản lý )
Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK Thì Được Hưởng Những Gì
• Ngày nghỉ: 1 ngày / tuần + 12 ngày phép năm
• Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động
• Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức
• Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
