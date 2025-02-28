Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 24 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chào khách và tư vấn về sản phẩm

- Kiểm tra vệ sinh quầy kệ.

- Sắp xếp sản phẩm và quầy kệ

- Thu tiền và bán hàng.

- Cập nhật thông tin về hàng hoá và sản phẩm mới

- Cập nhật các chương trình khuyến mãi từ công ty đưa xuống cửa hàng.

- Chăm sóc khách hàng

- Nhập hàng- Kiểm kê hàng tồn

- Bảo quản hàng hoá - Các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp cấp 3 và có bằng THPT.

• Ngoại hình dễ nhìn

• Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang, ưu tiên kinh nghiệm tại các thương hiệu trong TTTM/ cửa hàng lớn

• Gắn bó công việc lâu dài - trung thực - nhanh nhẹn - chịu được áp lực công việc 3. Thời gian làm việc :

• Ca sáng : 8h30 - 16h30

• Ca chiều : 14h - 22h ( Có thể luân phiên ca làm theo sự sắp xếp của quản lý )

Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK Thì Được Hưởng Những Gì

• Ngày nghỉ: 1 ngày / tuần + 12 ngày phép năm

• Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động

• Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức

• Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin