Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại AK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại AK
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 24 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chào khách và tư vấn về sản phẩm
- Kiểm tra vệ sinh quầy kệ.
- Sắp xếp sản phẩm và quầy kệ
- Thu tiền và bán hàng.
- Cập nhật thông tin về hàng hoá và sản phẩm mới
- Cập nhật các chương trình khuyến mãi từ công ty đưa xuống cửa hàng.
- Chăm sóc khách hàng
- Nhập hàng- Kiểm kê hàng tồn
- Bảo quản hàng hoá - Các công việc khác có liên quan.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên từ 18 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp cấp 3 và có bằng THPT.
• Ngoại hình dễ nhìn
• Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang, ưu tiên kinh nghiệm tại các thương hiệu trong TTTM/ cửa hàng lớn
• Gắn bó công việc lâu dài - trung thực - nhanh nhẹn - chịu được áp lực công việc 3. Thời gian làm việc :
• Ca sáng : 8h30 - 16h30
• Ca chiều : 14h - 22h ( Có thể luân phiên ca làm theo sự sắp xếp của quản lý )

Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK Thì Được Hưởng Những Gì

• Ngày nghỉ: 1 ngày / tuần + 12 ngày phép năm
• Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động
• Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên chính thức
• Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại AK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại AK

Công Ty TNHH Thương Mại AK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

