Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3 Liền kề 21 Khu đô thị Văn Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để thông báo về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.
Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales.
Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty.
Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin.
Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng,Đại học học
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.
Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại.
Nhân viên Telesales nên thành thạo các kĩ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.
Có kĩ năng quản trị các mối quan hệ.
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, năng động,nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao trong công việc
Có thái độ tích cực, chủ động, hòa đồng và trung thực
Tinh thần cầu tiến trong công việc
Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng 7.000.000-8.000.000đ + %DT + Thưởng
Thu nhập trung bình: 10-15 triệu
Thử việc 1 - 2 tháng nhận 85% lương
Đóng BHXH
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMORE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Liền Kề 21 Khu đô thị Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

