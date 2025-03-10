Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH truyền thông số Life Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH truyền thông số Life Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH truyền thông số Life Media
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH truyền thông số Life Media

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH truyền thông số Life Media

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Văn phòng Life Media CT1A Mễ Trì Plaza, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nghiên cứu và tìm kiếm các nội dung, chủ đề giải trí
Tổng hợp, chọn lọc và viết nội dung cho các chủ đề bằng Tiếng Anh
Phối hợp với Hậu kỳ biên tập nội dung thành video hoàn chỉnh
Quản lý kênh youtube riêng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Tham khảo nội dung: Daily Dose Of Internet - YouTube; Baby Bros

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh Trung bình - Khá: Đọc, viết các nội dung đời thường
Độ tuổi: 1997 - 2002
Có nhiều hiểu biết về văn hóa phương Tây là một lợi thế
Có thể sử dụng cơ bản các phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Premiere,..
Nhạy bén, bắt trend tốt, có khả năng sáng tạo trên những nội dung có sẵn
Yêu thích các chủ đề về giải trí như Funny, Pets…., yêu thích làm việc trên các nền tảng giải trí nhanh
Kỹ năng tìm kiếm nội dung trên mạng xã hội: FB, Reddit, Pinterest,..

Tại Công ty TNHH truyền thông số Life Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 9.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp (ăn ca, đi lại) + Thưởng
Cơ chế lương, thưởng, đánh giá KPIs rõ ràng; xét tăng lương theo năng lực định kỳ theo các đợt trong năm
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, Phép năm, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty
Được cấp thiết bị làm việc
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng
Được đào tạo, tham gia các buổi training chuyên môn, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển, tăng cấp bậc thường niên
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông số Life Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông số Life Media

Công ty TNHH truyền thông số Life Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư VOV Mễ Trì Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

