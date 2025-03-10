Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH truyền thông số Life Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn phòng Life Media CT1A Mễ Trì Plaza, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nghiên cứu và tìm kiếm các nội dung, chủ đề giải trí

Tổng hợp, chọn lọc và viết nội dung cho các chủ đề bằng Tiếng Anh

Phối hợp với Hậu kỳ biên tập nội dung thành video hoàn chỉnh

Quản lý kênh youtube riêng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Tham khảo nội dung: Daily Dose Of Internet - YouTube; Baby Bros

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh Trung bình - Khá: Đọc, viết các nội dung đời thường

Độ tuổi: 1997 - 2002

Có nhiều hiểu biết về văn hóa phương Tây là một lợi thế

Có thể sử dụng cơ bản các phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Premiere,..

Nhạy bén, bắt trend tốt, có khả năng sáng tạo trên những nội dung có sẵn

Yêu thích các chủ đề về giải trí như Funny, Pets…., yêu thích làm việc trên các nền tảng giải trí nhanh

Kỹ năng tìm kiếm nội dung trên mạng xã hội: FB, Reddit, Pinterest,..

Tại Công ty TNHH truyền thông số Life Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 9.000.000 VND (thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp (ăn ca, đi lại) + Thưởng

Cơ chế lương, thưởng, đánh giá KPIs rõ ràng; xét tăng lương theo năng lực định kỳ theo các đợt trong năm

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, Phép năm, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Được cấp thiết bị làm việc

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp , sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng

Được đào tạo, tham gia các buổi training chuyên môn, workshop nâng cao năng lực, kiến thức, cơ hội phát triển, tăng cấp bậc thường niên

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng tháng, hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông số Life Media

