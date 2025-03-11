Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 24

- D41, Geleximco Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

- A4 KDC Tăng Long Garden, 105 Đường số 8, Kp. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm hiểu và hiểu rõ cũng như được đào tạo về Sản phẩm;
Giới thiệu thông tin sản phẩm đến khách hàng;
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo data sẵn có;
Khai thác nhu cầu đầu tư của khách hàng cũng như sự quan tâm của khách hàng;
Phối hợp với phòng Marketing và phòng Dự Án để tư vấn sản phẩm, lắp đặt thi công tại nhà máy khách hàng ;
Báo giá và đàm phán các điều khoản hợp đồng;
Quản lý, thực thi và báo cáo về hiệu quả công việc đã thực hiện *Làm việc trên phần mềm quản lý riêng của công ty.
*Địa điểm làm việc tại Hà Nội:
*Địa chỉ làm việc tại HCM

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ;
Độ tuổi: 22 - 30 tuổi;
Học vấn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành kinh doanh, kinh tế (ưu tiên ngành Quản trị kinh doanh);
Khả năng giao tiếp, trình bày, đàm phán tốt;
Khả năng soạn thảo và thực hiện kế hoạch;
Chịu được áp lực công việc, trung thực, sáng tạo, nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát;
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt word, excel;
Có tinh thần ham học hỏi cầu tiến, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10 triệu + HH + PC;
Môi trường làm việc hòa đồng, năng động, thân thiện;
Được xét tăng lương hàng năm;
Được đào tạo chuyên môn;
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;
Được giao lưu tham gia sự kiện công ty hàng tháng, năm;
Hưởng đầy đủ chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm;
Lương + phụ cấp + hoa hồng, lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Nam Việt- Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A4, KDC Tăng Long Garden, 105 Đường Số 8, KP. ÍCh Thạnh, Phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

