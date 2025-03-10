Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Tophangsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 237/65/22 Phạm Văn Chiêu, P14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ theo danh sách khách hàng có sẵn.

• Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

• Chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng trong quá trình giao cho khách.

• Chăm sóc khách hàng sau mua, hỗ trợ khách các vấn đề về giải đáp thắc mắc, bảo hành sản phẩm

• Báo cáo kết quả công việc hàng ngày và phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành tốt công việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ cao đẳng trở lên

• Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản trước khi làm việc.

• Chăm chỉ, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm cao.

• Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại Hộ Kinh Doanh Tophangsi Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 7-10tr + Thưởng theo hiệu quả công việc.

• Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hỗ trợ tối đa.

• Tham gia các hoạt động team building, sự kiện của công ty.

• Được nghĩ lễ, hưởng chính sách đầy đủ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Tophangsi

