Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MỀM LONG VÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vincom Đồng khởi/ 72 Lê Thánh Tôn/ Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm (đồng hồ, trang sức, phụ kiện) đến khách hàng tại cửa hàng.

- Đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh số cá nhân và nhóm.

- Trưng bày, sắp xếp sản phẩm gọn gàng, đẹp mắt theo tiêu chuẩn của cửa hàng.

- Hỗ trợ kiểm kê, bảo quản hàng hóa, tránh thất thoát và hư hỏng.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý các tình huống phát sinh.

- Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc, tạo không gian mua sắm thoải mái cho khách hàng.

- Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng do công ty tổ chức.

Chăm sóc khách hàng online

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng qua các kênh online: Website, Facebook, Zalo, Instagram, v.v.

- Giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng, và dịch vụ.

- Theo dõi và xử lý đơn hàng online, đảm bảo đơn hàng được giao đúng thời gian, đúng sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, giao hàng) để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

- Quản lý, cập nhật thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng online.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 18 - 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

- Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng online trong ngành thời trang, phụ kiện, đồng hồ, hoặc trang sức.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình.

Biết sử dụng cơ bản các công cụ làm việc online (máy tính, ứng dụng nhắn tin, phần mềm quản lý đơn hàng).

- Có khả năng làm việc theo ca (ca sáng, ca chiều, hoặc ca xoay) và làm việc vào ngày lễ/tết theo yêu cầu.

- Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Kinh Nghiệm Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo nếu chưa có.

Ưu tiên ứng viên đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng tại các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang cao cấp, hoặc các kênh online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MỀM LONG VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng: 5.5 - 6.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng doanh số tháng/quý/năm (Trung bình từ 8 triệu - 10 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực).

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Hưởng các chế độ phúc lợi khác: Thưởng lễ, tết, nghỉ phép năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng nhóm, Quản lý cửa hàng.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm chuyên sâu và cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Nơi Làm Việc Các trung tâm thương mại lớn tại TP. Hồ Chí Minh: Vincom, Takashimaya, Aeon Mall, Saigon Centre, Crescent Mall, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MỀM LONG VÂN

