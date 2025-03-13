Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Du Lịch Saigon Beach Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Tư vấn khách hàng dịch vụ visa theo danh sách khách hàng đến từ các nguồn do công ty cung cấp.

Cung cấp chính xác, kịp thời các thông tin dịch vụ đến khách hàng theo quy định của công ty (sẽ được training quy định và các kỹ năng tiếp xúc khách hàng, sales).

Giải đáp các thắc mắc về dịch vụ visa của công ty.

Cập nhật liên tục về chính sách visa các nước trên hệ thống.

Kết hợp bộ phận thực hiện visa để thông tin đến khách hàng các vấn đề cần thiết đến quá trình thực hiện visa.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi xin Visa.

Tổng hợp dữ liệu KH từ bộ phận MKT chuyển về, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp/online các thủ tục visa.

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc từ 01 – 02 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm ở các công ty chuyên về du lịch, du học, lao động, định cư.

Trung thực, linh động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh.

Ham học hỏi, biết phấn đấu trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng kết nối trong công việc cao.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có tinh thần chủ động, cầu tiến.

Giọng nói lưu loát, thiện cảm, dễ nghe, phát âm chính xác.

Sử dụng thành thạo MS office

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn

- Lương tháng 13

- Thưởng vào các dịp lễ lớn trong năm: 30/4, 1/5, 2/9,……( theo qui định công ty).

- Quà tặng vào các dịp đặc biệt trong năm: sinh nhật, 8-3, 20-10….

- Có chính sách hỗ trợ CBCNV trong trường hợp ốm đau, tai nạn, tang gia.

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

- Được tạo điều kiện tham gia các tour tại công ty để nắm rõ chi tiết sản phẩm đang sales.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công việc và văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

