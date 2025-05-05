Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Nhân Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Nhân Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Dược Nhân Hưng
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty TNHH Dược Nhân Hưng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Nhân Hưng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 1 Số 65 Đường Lê Trung Nghĩa

- Phường 12

- ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại tặng sản phẩm cho khách mới theo data Công ty cung cấp, đối tượng khách hàng là Nhà thuốc/ Phòng khám/ Shop mẹ và bé,…
Tư vấn chi tiết sản phẩm của Công ty, phân tích lợi nhuận và chào bán các chương trình bán hàng khuyến mãi đang có cho Khách, …
Xử lý các tình huống từ chối, thuyết phục khách mua hàng hoặc nhận hàng tặng.
Tương tác qua zalo , fb sau khi tặng hàng và hỏi thăm về trải nghiệm sản phẩm của khách,... tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng lâu dài để chào thêm các chương trình bán hàng có tặng quà…
Báo cáo công việc hàng ngày
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
● Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút)
✓ Từ thứ 2 đến thứ 6 : 8h00 – 17h30.
✓ Thứ 7 : 8h00 - 16h30.
● Địa điểm làm việc: lầu 1, số 65 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Giới tính Nữ, tuổi từ 23 – 40 tuổi, tốt nghiệp trung cấp các ngành trở lên
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn viên bán hàng, CSKH chuyên gọi ra từ 1 năm trở lên, ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng yêu thích công việc tư vấn bán hàng, sẽ được đào tạo thêm.
Kỹ năng sắp xếp, quản lý, lập kế hoạch công việc tốt.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (word, excel).

Tại Công ty TNHH Dược Nhân Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trung bình từ 8-10 triệu/tháng
Hỗ trợ tiền ăn trưa ~780k/tháng (30k/ ngày)
Tặng quà 8/3, 20/10, Sinh nhật, sinh nhật công ty…,
Hưởng chế độ BHYT, BHXH và các phúc lợi khác theo đúng luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Nhân Hưng

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Nhân Hưng

Công ty TNHH Dược Nhân Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 67, Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

