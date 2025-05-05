Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Nhân Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 1 Số 65 Đường Lê Trung Nghĩa - Phường 12 - ,Hồ Chí Minh

Gọi điện thoại tặng sản phẩm cho khách mới theo data Công ty cung cấp, đối tượng khách hàng là Nhà thuốc/ Phòng khám/ Shop mẹ và bé,…

Tư vấn chi tiết sản phẩm của Công ty, phân tích lợi nhuận và chào bán các chương trình bán hàng khuyến mãi đang có cho Khách, …

Xử lý các tình huống từ chối, thuyết phục khách mua hàng hoặc nhận hàng tặng.

Tương tác qua zalo , fb sau khi tặng hàng và hỏi thăm về trải nghiệm sản phẩm của khách,... tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng lâu dài để chào thêm các chương trình bán hàng có tặng quà…

Báo cáo công việc hàng ngày

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

● Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính (nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút)

✓ Từ thứ 2 đến thứ 6 : 8h00 – 17h30.

✓ Thứ 7 : 8h00 - 16h30.

● Địa điểm làm việc: lầu 1, số 65 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Có laptop cá nhân

Giới tính Nữ, tuổi từ 23 – 40 tuổi, tốt nghiệp trung cấp các ngành trở lên

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, cẩn thận, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn viên bán hàng, CSKH chuyên gọi ra từ 1 năm trở lên, ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng yêu thích công việc tư vấn bán hàng, sẽ được đào tạo thêm.

Kỹ năng sắp xếp, quản lý, lập kế hoạch công việc tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (word, excel).

Tại Công ty TNHH Dược Nhân Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trung bình từ 8-10 triệu/tháng

Hỗ trợ tiền ăn trưa ~780k/tháng (30k/ ngày)

Tặng quà 8/3, 20/10, Sinh nhật, sinh nhật công ty…,

Hưởng chế độ BHYT, BHXH và các phúc lợi khác theo đúng luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Nhân Hưng

