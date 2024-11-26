Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 288 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi, tư vấn thuyết phục KH tham gia các gói sản phẩm của LOTTE FINANCE qua điện thoại.

Đảm bảo số lượng cuộc gọi hàng ngày

Liên lạc với khách hàng theo nguồn data đã có sẵn (Được hỗ trợ DATA NÓNG)

Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Biết sử dụng vi tính văn phòng ( MS word , excel,..) internet, Skype,..

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế, đặc biệt là kinh nghiệm về khoản vay tín chấp cá nhân.

Có kinh nghiệm telesale là một lợi thế.

Độ tuổi : 18 trở lên; giọng nói rõ ràng dễ nghe

Trung thực, chịu khó, kiên trì, năng động

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7tr - 10tr + % hoa hồng

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty

- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định, có các chế độ như là thưởng ngày lễ, tết, các ngày lễ đều có chính sách cho nhân viên : 20/10, 8/3, trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

