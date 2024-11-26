Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 288 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Gọi, tư vấn thuyết phục KH tham gia các gói sản phẩm của LOTTE FINANCE qua điện thoại.
Đảm bảo số lượng cuộc gọi hàng ngày
Liên lạc với khách hàng theo nguồn data đã có sẵn (Được hỗ trợ DATA NÓNG)
Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Biết sử dụng vi tính văn phòng ( MS word , excel,..) internet, Skype,..
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế, đặc biệt là kinh nghiệm về khoản vay tín chấp cá nhân.
Có kinh nghiệm telesale là một lợi thế.
Độ tuổi : 18 trở lên; giọng nói rõ ràng dễ nghe
Trung thực, chịu khó, kiên trì, năng động
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 7tr - 10tr + % hoa hồng
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty
- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định, có các chế độ như là thưởng ngày lễ, tết, các ngày lễ đều có chính sách cho nhân viên : 20/10, 8/3, trung thu...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
