Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Community làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 9 ngõ 178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm điều phối, quản lý các hoạt động vận hành thường ngày của nhóm telesale

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ làm việc của các thành viên trong nhóm, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm giúp cải thiện kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành kinh tế, Marketing,…

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng tại vị trí trưởng nhóm Telesale hoặc kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các vị trí Sale/Telesale/Nhân viên kinh doanh/Chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

- Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Community Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 7-12tr + HH + Thưởng

- Có cơ hộ thăng tiến trong công việc

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và luật lao động

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của Công ty

- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ thứ 7 cách tuần+CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Community

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin