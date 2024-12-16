Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô 38E, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Báo giá khách hàng,care đơn báo khách, đối chiếu công nợ
Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng
Đặt mua hàng khi cần
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Hỗ trợ các bộ phận liên quan theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nữ, độ tuổi từ 22-30 tuổi
Thành thạo vi tính văn phòng, đánh máy tốt, đánh số nhanh chuẩn xác
Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ,ham học hỏi, giao tiếp tốt.
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, hoặc sử dụng tiếng Trung thành thạo.
Làm lâu dài, ưu tiên người ở gần kcn quang minh.
KHÔNG CÓ KPI
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng chuyên cần 780.000đ/ tháng
Bao ăn bữa chính: 30.000đ /suất tại công ty
Tăng ca từ 2 tiếng có phụ cấp bữa phụ 20.000đ/ca
Thời gian thử việc: 01 tháng, chế độ bảo hiểm, chế độ tính tăng ca (ngày thường 150%, ngày chủ nhật 200%, ngày lễ tết 300%) theo quy định nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Tăng lương cố định 10%/1 năm đối với toàn thể công nhân viên, tăng lương trong năm với cá nhân làm việc có thành tích xuất sắc.
Được hưởng 12 ngày phép năm được trả 1 lần vào tháng thứ 12.
Thưởng tháng lương cơ bản thứ 13, thưởng chuyên cần hằng tháng
Thưởng nóng cá nhân, tập thể hàng tháng, thưởng sinh nhật. Được tham gia liên hoan với toàn bộ công ty 2 tháng 1 lần.
Du lịch hàng năm (sắp xếp theo tình hình cụ thể sản xuất)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai
