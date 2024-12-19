Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hà Nội:

- P 2105 tòa nhà A3, Ecolife capital, Tố Hữu

- Trung Văn

- Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chuyên cung cấp hóa chất, nguyên liệu sử dụng trong ngành sơn, xây dựng, mực in, thực phẩm - có nhu cầu tuyển vị trí Trợ lý cho Sales Manager với thông tin như sau:
Số lượng: 01 nữ
Nhân viên chính thức
Thời gian làm việc: từ 8h-17h từ thứ 2 - 6 tại văn phòng Villa 24 Sunrise A, Khu Đô Thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Xử lý đơn hàng cho khách hàng
Thực hiện báo cáo doanh thu hàng tháng
Làm việc với nhà cung cấp nước ngoài
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
Kinh nghiệm: 0 - 1 năm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Cẩn thận, khả năng giao tiếp tốt
Bằng cấp: Đại học, TOEIC ≥ 600 hoặc tương đương

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, rất tốt để học tập các kỹ năng và kiến thức về Chemicals, Sales, Marketing, English (công việc yêu cầu sử dụng Tiếng Anh thường xuyên)
Chế độ đãi ngộ tuyệt vời (Lương tháng 13+14, BHXH và BHYT đầy đủ, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh, du lịch hàng năm công ty, cơ hội du lịch và training ở nước ngoài cùng Sales Team)
Lương: sẽ trao đổi ở buổi phỏng vấn trực tiếp
Được phục vụ cơm trưa tại văn phòng
Ứng viên yêu thích công việc vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua ememail: [protected info]

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ngọc Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 54/27 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

