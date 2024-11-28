Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nước Hoa Và Mỹ Phẩm MC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 180 Hồng Bàng, phường 12|1359 Phan Văn Trị, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi đến store, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu

• Sắp xếp sản phẩm và vệ sinh store sạch sẽ, gọn gàng

• Báo cáo công việc với quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm bán hàng 06 tháng trở lên, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, thật thà

• Yêu thích công việc dịch vụ

• Độ tuổi 18 - 30

Tại Công Ty TNHH Nước Hoa Và Mỹ Phẩm MC Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 7 triệu + thưởng doanh số không giới hạn ( tuỳ vào năng lực )

• Thời gian làm việc: 8h30-18h30 ( nghỉ trưa 1 tiếng )

• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo khi nhận việc.

• Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc chuyên nghiệp

• Được nghỉ 01 ngày/tuần

• Tăng lương định kì hằng năm, team building hằng năm

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

• Thưởng doanh số hàng tháng, Thưởng Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Hoa Và Mỹ Phẩm MC

