Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Báo giá, Soạn hợp đồng, Khai hải quan, Lập tiến độ thi công, Theo dõi đơn hàng, Đặt hàng, Theo dõi công nợ,Theo dõi nghiệm thu và xuất hoá đơn, In hồ sơ bảo trì bảo dưỡng Thời gian làm việc: 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 7

