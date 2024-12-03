Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 48 đường số 4, khu dân cư Phú Lâm C, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Báo giá, Soạn hợp đồng, Khai hải quan,
Lập tiến độ thi công,
Theo dõi đơn hàng, Đặt hàng,
Theo dõi công nợ,Theo dõi nghiệm thu và xuất hoá đơn,
In hồ sơ bảo trì bảo dưỡng
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 7
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng được word,excell
Ưu tiên biết tiếng hoa
Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, môi trường thân thiện,
Tham gia bhxh,phép năm,du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & SX Triệu Cơ
