Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

-Đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có của công ty

-Chào bán sản phẩm,giá,chính sách bảo hành ,giá của sản phẩm,...

-Quản lý công nợ khách hàng,khả năng thanh khoản của khách hàng.

-Cập nhật xu hướng thị trường, khách hàng,nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng.

-Làm chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

Yêu Cầu Công Việc

-Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu

-Ưu tiên ứng viên mới ra trường hoặc thực tập sinh

-Khả năng xác định và phát triển các kênh tiếp thị phù hợp để tìm kiếm khách hàng mới.

-Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán giá cả.

-Sự am hiểu về quy trình bán hàng, từ khâu tìm kiếm khách hàng đến việc hoàn thành hợp đồng và giao hàng.

-Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào mục tiêu và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

-Chịu khó,có tinh thần học hỏi,cầu tiến.

-Có thể chọn thị trường gần khu vực mình đang sinh sống

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng theo sản phẩm

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

-Lương + thưởng hấp dẫn,lương tháng 13

-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN (theo qui định)

-Du lịch hàng năm

-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

-Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng

