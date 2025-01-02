Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có của công ty
-Chào bán sản phẩm,giá,chính sách bảo hành ,giá của sản phẩm,...
-Quản lý công nợ khách hàng,khả năng thanh khoản của khách hàng.
-Cập nhật xu hướng thị trường, khách hàng,nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng.
-Làm chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu
-Ưu tiên ứng viên mới ra trường hoặc thực tập sinh
-Khả năng xác định và phát triển các kênh tiếp thị phù hợp để tìm kiếm khách hàng mới.
-Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán giá cả.
-Sự am hiểu về quy trình bán hàng, từ khâu tìm kiếm khách hàng đến việc hoàn thành hợp đồng và giao hàng.
-Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào mục tiêu và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
-Chịu khó,có tinh thần học hỏi,cầu tiến.
-Có thể chọn thị trường gần khu vực mình đang sinh sống

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng theo sản phẩm
-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
-Lương + thưởng hấp dẫn,lương tháng 13
-Được đóng BHXH, BHYT, BHTN (theo qui định)
-Du lịch hàng năm
-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
-Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hằng Đặng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 223/7 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

