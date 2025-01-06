Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 161/1 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hiểu biết sâu sắc về các loại hình dịch vụ của công ty Bạn Uống Tôi Lái

Hiểu biết về các tình huống bán hàng, chốt đơn hàng và chăm sóc khách hàng

Nghiên cứu và gọi điện cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm, hiểu nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Thu thập thông tin khách hàng từ các cuộc gọi, quản lý thông tin trong hệ thống chung.

Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty.

Xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng.

Phối hợp với Marketing và các phòng ban liên quan để đạt được mục tiêu bán hàng.

Tham gia tổ chức và điều phối các hoạt động tiếp cận B2B qua các kênh offline

Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc và kết quả bán hàng cho các cấp lãnh đạo, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp hiệu quả, xây dựng mối quan hệ, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng xác định khách hàng tiềm năng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng tư vấn, thuyết phục, giao tiếp qua điện thoại.

Tư duy học hỏi và khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Được tham gia bảo hiểm xã hội.

Môi trường làm việc đúng chất Gen Z, hoà đồng.

Thời gian làm việc linh động 8h30 - 18h (nghỉ trưa từ 11h30-13h)

Các chương trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp nâng cao kỹ năng và năng lực cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái

