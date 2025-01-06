Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quang Trung,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Bán hàng trực tiếp tại quầy

-Sắp xếp hàng hóa lên kệ

-Giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

-Bổ sung sản phẩm khi bán hết

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trung thực , vui vẻ , nhiệt tình

-Làm việc nghiêm túc giao tiếp tốt

-Chủ động trong công việc , có ý thức tự giác

-Tuổi từ 23 đến 45

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ Thì Được Hưởng Những Gì

-Chế độ BHYT , BHXH

-Lương tháng 13

-Nghỉ lễ , tết

-Được nhận chính thức sau 2 tháng thử việc

-Tăng lương sau khi lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.