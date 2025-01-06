Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quang Trung,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
-Bán hàng trực tiếp tại quầy
-Sắp xếp hàng hóa lên kệ
-Giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
-Bổ sung sản phẩm khi bán hết
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Trung thực , vui vẻ , nhiệt tình
-Làm việc nghiêm túc giao tiếp tốt
-Chủ động trong công việc , có ý thức tự giác
-Tuổi từ 23 đến 45
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ Thì Được Hưởng Những Gì
-Chế độ BHYT , BHXH
-Lương tháng 13
-Nghỉ lễ , tết
-Được nhận chính thức sau 2 tháng thử việc
-Tăng lương sau khi lên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CAFUNÉ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
