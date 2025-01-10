Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 254 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh|, Quận 1

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng đến cửa hàng, giới thiệu sản phẩm phù hợp.

Tư vấn sản phẩm qua kênh trực tuyến theo mẫu chat có sẵn, chốt đơn và cập nhật lên hệ thống.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Dọn dẹp, sắp xếp sản phẩm và trưng bày cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn.

Đảm bảo không gian cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng, thu hút khách hàng.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.

Làm việc xoay ca, linh hoạt thời gian.

Là nữ, độ tuổi từ 18-30.

Không vướng bận lịch học, đảm bảo cam kết thời gian làm việc.

Có kiến thức về thời trang, đặc biệt là thời trang dành cho phụ nữ trung niên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách tư vấn bán hàng chuyên nghiệp.

Giọng nói dễ nghe, nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.

Nhiệt tình, trung thực, có chí cầu tiến.

Thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.

Thử việc trả 100% lương.

Thưởng năng suất hàng tháng, thưởng lương tháng 13.

Mức thu nhập trung bình từ 7 - 10 triệu

Phụ cấp 650.000/ tháng tiền ăn trưa và 5.000/ngày tiền gửi xe + thưởng doanh số bán hàng

Xoay ca linh hoạt 1 tuần nghỉ 1 ngày ko cố định

Cấp đồng phục làm việc miễn phí

Đào tạo từ A-Z về sales thời trang (online, offline, vận hành cửa hàng, logistics,...)

Làm trong môi trường 9x năng động, thân thiện

Được làm việc trong công ty thời trang phát triển nhanh, đa dạng sản phẩm

Được chỉ dẫn tận tình từ các anh chị đi trước

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: trở thành Teamlead, quản lý cửa hàng, quản lý nhãn hãng, định hướng phát triển lâu dài

Phúc lợi cá nhân khác như: quà sinh nhật, quà tặng 8/3, 20/10, Trung Thu, Team Building, quà các dịp lễ Tết, du lịch hàng năm,...

BHXH, BHYT, BHTN, 14 ngày phép có lương/năm.

