Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 - 58 Đường số 1, P.Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận data khách hàng từ phòng Kinh doanh/MKT/Hotline.

- Tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm - dịch vụ của công ty

- Chốt đơn hàng.

- Chuyển thông tin nhu cầu của khách hàng lắp đặt dịch vụ xuống các cửa hàng.

- Tạo đơn hàng (phụ kiện) trên hệ thống và book lịch gửi hàng từ các đơn vị vận chuyển.

- Theo dõi công nợ và của khách hàng đối soát định kỳ với bộ phận kế toán.

- Lên kế hoạch chăm sóc và tư vấn bán hàng cho khách hàng cũ và mới

- Báo cáo doanh thu cuối ngày và số lượng data từ các nguồn được phân bổ.

- Phối hợp với các phòng ban, đề xuất ra những ý tưởng mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thích công việc tư vấn, bán hàng.

- Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở các vị trí sale, telesale, chăm sóc khách hàng,...

- Có kinh nghiệm bán hàng phụ kiện ô tô là một lợi thế.

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh

- Thái độ lịch sự, tự tin, thân thiện, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.

- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

- Độ tuổi từ 21-30 tuổi

- Giới tính: Nam/nữ

- Tốt nghiệp từ Trung Cấp

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương thỏa thuận (CB từ 7.000.000đ – 10.000.000đ) + KPI

- Lương tháng 13, thưởng Lễ,...

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ theo quy trình Công ty.

- Review lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần.

- Làm việc 6 ngày/tuần, theo giờ của Cửa hàng (8:00 – 18:00: Nghỉ trưa 1 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim

