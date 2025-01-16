Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
- Hồ Chí Minh:
- 52
- 58 Đường số 1, P.Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Nhận data khách hàng từ phòng Kinh doanh/MKT/Hotline.
- Tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm - dịch vụ của công ty
- Chốt đơn hàng.
- Chuyển thông tin nhu cầu của khách hàng lắp đặt dịch vụ xuống các cửa hàng.
- Tạo đơn hàng (phụ kiện) trên hệ thống và book lịch gửi hàng từ các đơn vị vận chuyển.
- Theo dõi công nợ và của khách hàng đối soát định kỳ với bộ phận kế toán.
- Lên kế hoạch chăm sóc và tư vấn bán hàng cho khách hàng cũ và mới
- Báo cáo doanh thu cuối ngày và số lượng data từ các nguồn được phân bổ.
- Phối hợp với các phòng ban, đề xuất ra những ý tưởng mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở các vị trí sale, telesale, chăm sóc khách hàng,...
- Có kinh nghiệm bán hàng phụ kiện ô tô là một lợi thế.
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh
- Thái độ lịch sự, tự tin, thân thiện, tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Độ tuổi từ 21-30 tuổi
- Giới tính: Nam/nữ
- Tốt nghiệp từ Trung Cấp
Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng Lễ,...
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ theo quy trình Công ty.
- Review lương hàng năm, tối thiểu 1 năm/ 1 lần.
- Làm việc 6 ngày/tuần, theo giờ của Cửa hàng (8:00 – 18:00: Nghỉ trưa 1 tiếng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Hoàng Kim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI