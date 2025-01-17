Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh thu bán hàng
Quản lý nhân sự
Quản lý hàng hóa
Thiết lập mối quan hệ với các siêu thị
Nghiên cứu thị trường khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học / Cao đẳng chuyên ngành QTKD/ Kinh Tế/ MKT.
Có từ 02 năm kinh nghiệm quản lý/giám sát nhân viên bán hàng siêu thị (PG)
Kỹ năng quản trị bán hàng
Kỹ năng phân tích sales
Tuổi: 25-37
Giới tính: Nữ

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.
Phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách
Thưởng các dịp Lễ, Tết ; thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 9 Hòa Bắc – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa – Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

