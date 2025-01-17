Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh thu bán hàng

Quản lý nhân sự

Quản lý hàng hóa

Thiết lập mối quan hệ với các siêu thị

Nghiên cứu thị trường khách hàng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học / Cao đẳng chuyên ngành QTKD/ Kinh Tế/ MKT.

Có từ 02 năm kinh nghiệm quản lý/giám sát nhân viên bán hàng siêu thị (PG)

Kỹ năng quản trị bán hàng

Kỹ năng phân tích sales

Tuổi: 25-37

Giới tính: Nữ

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.

Phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách

Thưởng các dịp Lễ, Tết ; thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

