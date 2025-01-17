Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm về doanh thu bán hàng
Quản lý nhân sự
Quản lý hàng hóa
Thiết lập mối quan hệ với các siêu thị
Nghiên cứu thị trường khách hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học / Cao đẳng chuyên ngành QTKD/ Kinh Tế/ MKT.
Có từ 02 năm kinh nghiệm quản lý/giám sát nhân viên bán hàng siêu thị (PG)
Kỹ năng quản trị bán hàng
Kỹ năng phân tích sales
Tuổi: 25-37
Giới tính: Nữ
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.
Phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách
Thưởng các dịp Lễ, Tết ; thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
