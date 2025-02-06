Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Mai Tiến Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Mai Tiến Phong
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 162/26 Đường Phan Đăng Lưu, Phường 03,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi đơn hàng
- Tư vấn và báo giá cho khách hàng
- Tìm kiếm và lên kế hoạch phát triển thị trường
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành điện- điện tử
- Yêu thích công việc kỹ thuật lẫn kinh doanh.
- Có khả năng cài đặt máy tính và sử dụng phần mềm vi tính văn phòng.
- Có khả năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh, giao tiếp được là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Mai Tiến Phong Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận, hoa hồng theo doanh số. Thu nhập trung bình từ 7-10 triệu
- BHYT, BHXH và các phúc lợi khác theo luật lao động
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Mai Tiến Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
