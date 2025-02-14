Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 116 - 118 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm kính mắt (kính thời trang, kính cận, kính áp tròng, phụ kiện,...) cho khách hàng.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp sản phẩm phù hợp.

Hỗ trợ đo mắt cơ bản (nếu được yêu cầu và có đào tạo).

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo tiêu chuẩn của cửa hàng, đảm bảo không gian luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Quản lý, kiểm kê hàng hóa, cập nhật thông tin sản phẩm tồn kho.

Hỗ trợ các hoạt động khuyến mãi, sự kiện tại cửa hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng một cách chuyên nghiệp và thân thiện.

Báo cáo doanh số và tình hình bán hàng cho quản lý theo định kỳ.

Có ngoại hình sáng, kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, lịch sự.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc trong ngành kính mắt, thời trang, chăm sóc sức khỏe.

Biết sử dụng cơ bản máy tính và phần mềm bán hàng.

Có trách nhiệm, trung thực và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ (Gross) + Hoa Hồng

Chế độ nghỉ phép ốm đau theo quy định của Luật lao động

Làm việc tại môi trường gen năng động, trẻ trung.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EYE STATION

