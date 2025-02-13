Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh - HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn bán hàng. Chăm sóc khách hàng

- Theo dõi hợp đồng, làm báo giá và hợp đồng đặt hàng.

- Tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng mới, tiềm năng.

- Khai thác, chăm sóc khách hàng truyền thống

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Ưu tiên chuyên ngành Quản trị KD, Marketing, Bán hàng

- Ѕử dụng thành thạo Word, Excel,...

- Ϲó tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu khó, hòɑ đồng, vui vẻ

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Tại Công ty Cổ Phần TM & DV Xem Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng từ 7.500.000 đ - 10.000.000 đ + hoa hồng + Phụ cấp

- Hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Lương tháng 13

- Phép năm, sinh nhật,

- Thưởng các ngày lễ,

- Du lịch hàng năm....

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Được đào tạo về các sản phẩm thiết bị máy văn phòng và các kỹ năng liên quan

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, được nghỉ thứ 7, chủ nhật

- Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TM & DV Xem Sơn

