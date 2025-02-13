Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần TM & DV Xem Sơn
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 198 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- TP. Hồ Chí Minh
- HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tư vấn bán hàng. Chăm sóc khách hàng
- Theo dõi hợp đồng, làm báo giá và hợp đồng đặt hàng.
- Tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng mới, tiềm năng.
- Khai thác, chăm sóc khách hàng truyền thống
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên chuyên ngành Quản trị KD, Marketing, Bán hàng
- Ѕử dụng thành thạo Word, Excel,...
- Ϲó tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu khó, hòɑ đồng, vui vẻ
- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Tại Công ty Cổ Phần TM & DV Xem Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cứng từ 7.500.000 đ - 10.000.000 đ + hoa hồng + Phụ cấp
- Hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Lương tháng 13
- Phép năm, sinh nhật,
- Thưởng các ngày lễ,
- Du lịch hàng năm....
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Được đào tạo về các sản phẩm thiết bị máy văn phòng và các kỹ năng liên quan
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, được nghỉ thứ 7, chủ nhật
- Thời gian làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TM & DV Xem Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
