Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 1, tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Chào bán các hình thức quảng cáo Out of Home (OOH), quảng cáo Billboards, Quảng cáo biển Chợ, màn hình LED, màn hình LCD, Frame, ....
- Giúp khách hàng xây dựng phương án truyền thông hiệu quả nhất dựa trên tình hình trao đổi thực tế và nhu cầu, mục tiêu của khách hàng, trao đổi với khách hàng để hiểu về cơ cấu tổ chức, sản phẩm, thương hiệu, thị trường, kế hoạch marketing của khách hàng.
- Tư vấn, thuyết trình dự án, dịch vụ của công ty đến khách hàng theo nhu cầu quảng cáo của khách hàng.
- Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm triển khai Hợp đồng.
- Tích cực xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm khai thác cơ hội hợp tác kinh doanh lâu dài. Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty.
- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hình thức làm việc: Full-time tại văn phòng.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30).
- Thử việc: 2 tháng
- Trình độ: Cao đẳng/Đại Học, Đọc - Hiểu Tiếng Anh.
- Kinh nghiệm: Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được huấn luyện, ưu tiên ứng viên có định hướng trở thành Chuyên viên Marketing.
- Ngoại hình ưa nhìn, có giọng nói dễ nghe, trung thực, năng động, sáng tạo. Tư duy mở, tinh thần cầu tiến cao, có thể làm việc độc lập và thích nghi với môi trường làm việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7,000,000 – 10,000,000 (Thỏa thuận theo năng lực)
- Thưởng Lễ, Tết.
- Thưởng theo dự án.
- Được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Du lịch trong nước và nước ngoài.
- Happy Day, happy time, sinh nhật, thư giãn ... hàng tháng
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại TQL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4 Đường số 9, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

