Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH An Khởi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 105 Đường Số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 04,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhân Viên Bán Hàng (cần 3 nhân sự nữ)

- Soạn thảo Báo giá, Hợp đồng, Đơn Đặt hàng

- Làm yêu cầu báo giá, gởi báo giá khách hàng

- Làm Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng

- Tham gia quy trình làm mẫu và gởi mẫu cho khách hàng duyệt

- Theo dõi quy trình sản xuất đảm bảo giao hàng đúng tiến độ

- Làm báo cáo, lưu hồ sơ.

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Thứ 2 - Thứ 6: Sáng (8:00 – 12:00) + Chiều (13:00 – 17:00)

- Thứ 7: Sáng (8:00 – 12:00 + )

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dung thành thạo các phần mềm Word, Excel, Zalo, Email,..

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Thương Mại, Kinh tế, Kinh doanh, …

- Cẩn thận, có khả năng thích ứng tốt.

- Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về Dịch vụ khách hàng, Bán hàng, Kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH An Khởi Thì Được Hưởng Những Gì

- Được huấn luyện kiến thức sản phẩm và kỹ năng mềm liên quan đến công việc

- Môi trường làm việc tại văn phòng (không đi thị trường), ổn định, làm việc giờ hành chính,

- Sau thời gian thử việc sẽ ký hợp đồng lao động và đảm bảo quyền lợi về các loại Bảo hiểm

- Các chế độ phép năm (12 ngày phép được hưởng lương/12 tháng làm việc

- Thưởng cuối năm (lương thứ 13)

- Vị trí làm việc tại trung tâm, thuận tiên đi lại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH An Khởi

