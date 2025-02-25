Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cung Cấp Chiếu Sáng Trung Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16/10/3 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.

- Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.

- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin.

- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

- Báo cáo với cấp trên về kết quả liên hệ khách hàng đã tiếp cận.

- Mọi chi tiết về công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt Nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Sales Admin/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

- Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe.

- Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán.

- Có đạo đức tốt, trung thực, siêng năng chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến, gắn bó lâu dài với công ty và công việc.

- Chịu sự phân công công việc của các cấp quản lý.

Tại Công Ty TNHH Cung Cấp Chiếu Sáng Trung Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực nhận: 7.000.000-10.000.000 vnđ

- Thời gian thử việc : 2 Tháng ( 85% mức lương cơ bản )

- Tăng lương theo hiệu quả công việc mà nhân viên làm được.

- Hưởng % hoa hồng theo tháng hoặc quý, năm ( Khi vô làm việc chính thức ).

- Phụ cấp hỗ trợ ăn trưa tại công ty, sử dụng điện thoại công ty để gọi khách.

- Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành ( BHXN, BHYT, BHTN, ... )

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao, du lịch của công ty hàng năm.

- Thời gian làm việc : T2 - T6: 8H - 17h , T7 xen kẽ làm nửa ngày và 1 ngày các tuần ( Nghỉ trưa 1 tiếng ). Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Cấp Chiếu Sáng Trung Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin