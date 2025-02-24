Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà VNO, 462 Phan Xích Long Phường 2, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện như: Hội nghị khách hàng, Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Khai Xuân, Khai Mạc, Bế Mạc, Khởi công - Động thổ, Khánh Thành, Media, TVC,...
- Chăm sóc và khai thác data khách hàng cũ mà công ty đã bàn giao
- Có khả năng viết Proposal, báo giá, kế hoạch thực hiện.
- Tiếp nhận, trao đổi thông tin với khách hàng, lên ý tưởng, lập kế hoạch và đề xuất cho các sự kiện
- Thuyết trình cho khách hàng về ý tưởng, kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình.
- Triển khai hợp đồng và báo cáo nghiệm thu cuối chương trình.
- Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho Leader/BOD
- Phối hợp thực hiện với các thành viên trong team cho các dự án chung.
- Đảm bảo doanh số được đề ra
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hoặc vị trí tương đương
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới.
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán giỏi, linh hoạt, khéo léo
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm cao
- Có óc sáng tạo, tư duy và linh động trong xử lý phát sinh khách hàng
- Sử dụng vi tính văn phòng thông thạo
- Thông thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

· Phúc lợi :
·
-Thu nhập từ 7 trở lên + thưởng hoa hồng + thưởng Kpi khi đạt target
- Thưởng dự án (quy định cụ thể trong nội quy công ty)
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thử thách bản thân và học hỏi rất nhiều
- Du lịch hằng năm cùng công ty
- Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng (Nghỉ CN), 1 tháng được 1 ngày nghỉ phép
- Đảm bảo phúc lợi về Bảo hiểm, Ngày nghỉ phép,… theo đúng quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 76/50 Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

