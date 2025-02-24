Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà VNO, 462 Phan Xích Long Phường 2, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện như: Hội nghị khách hàng, Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Khai Xuân, Khai Mạc, Bế Mạc, Khởi công - Động thổ, Khánh Thành, Media, TVC,...

- Chăm sóc và khai thác data khách hàng cũ mà công ty đã bàn giao

- Có khả năng viết Proposal, báo giá, kế hoạch thực hiện.

- Tiếp nhận, trao đổi thông tin với khách hàng, lên ý tưởng, lập kế hoạch và đề xuất cho các sự kiện

- Thuyết trình cho khách hàng về ý tưởng, kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình.

- Triển khai hợp đồng và báo cáo nghiệm thu cuối chương trình.

- Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho Leader/BOD

- Phối hợp thực hiện với các thành viên trong team cho các dự án chung.

- Đảm bảo doanh số được đề ra

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hoặc vị trí tương đương

- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán giỏi, linh hoạt, khéo léo

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm cao

- Có óc sáng tạo, tư duy và linh động trong xử lý phát sinh khách hàng

- Sử dụng vi tính văn phòng thông thạo

- Thông thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi :

·

Phúc lợi :

-Thu nhập từ 7 trở lên + thưởng hoa hồng + thưởng Kpi khi đạt target

- Thưởng dự án (quy định cụ thể trong nội quy công ty)

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thử thách bản thân và học hỏi rất nhiều

- Du lịch hằng năm cùng công ty

- Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng (Nghỉ CN), 1 tháng được 1 ngày nghỉ phép

- Đảm bảo phúc lợi về Bảo hiểm, Ngày nghỉ phép,… theo đúng quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tm Truyền Thông Bảo Ngọc

