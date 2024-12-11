Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minthacare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Minthacare
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Trình bày, tư vấn cho khách hàng thành phần, công dụng và cách sử dụng của từng sản phẩm trang điểm hoặc chăm sóc da, tóc, body,...
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp.
Giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm mà họ cần trong cửa hàng.̵Lập kế hoạch và làm việc tại cửa hàng của các nhà bán lẻ cụ thể để bán hàng và thực hiện các chiến dịch tiếp thị.
Giới thiệu chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách đến với cửa hàng.
Quản lý và kiểm soát mẫu, tester, quà tặng,... nếu có.
Đảm bảo hàng hóa trên kệ được sắp xếp gọn gàng và khoa học.
Theo dõi hoạt động bán hàng hàng ngày, đảm bảo & phát triển để đạt được mục tiêu doanh số do công ty phân bổ hàng tháng / hàng quý.
Hỗ trợ sự kiện của công ty, nhãn hàng tại kênh bán lẻ (cửa hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng bán lẻ,....).
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp khéo léo Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, thân thiện, lịch sự, lễ phép.
Ngoại hình sáng và có làn da đẹp.
Có kỹ năng bán hàng, hướng dẫn và quảng bá các sản phẩm làm đẹp tại chỗ (ví dụ: cách thoa kem dưỡng da mặt, makeup...); và đàm phán tốt.
Đam mê và có kiến thức về mỹ phẩm và làm đẹp.
Khả năng giữ bình tĩnh và chịu áp lực tốt trong giờ cao điểm; Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Biết trang điểm là lợi thế.
Kỹ năng tin học và giao tiếp tiếng anh cơ bản là một lợi thế.
Có định hướng gắn kết lâu dài, quan điểm làm việc và định hướng công việc rõ ràng.
Tại Công ty TNHH Minthacare Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng : 5.000.000
Thưởng quý: 5.200.000
Lương tháng 13
Thử việc: 100% lương và đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc
Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân
Mua hàng với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minthacare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI