Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Minthacare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Trình bày, tư vấn cho khách hàng thành phần, công dụng và cách sử dụng của từng sản phẩm trang điểm hoặc chăm sóc da, tóc, body,...

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm phù hợp.

Giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm mà họ cần trong cửa hàng.̵Lập kế hoạch và làm việc tại cửa hàng của các nhà bán lẻ cụ thể để bán hàng và thực hiện các chiến dịch tiếp thị.

Giới thiệu chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách đến với cửa hàng.

Quản lý và kiểm soát mẫu, tester, quà tặng,... nếu có.

Đảm bảo hàng hóa trên kệ được sắp xếp gọn gàng và khoa học.

Theo dõi hoạt động bán hàng hàng ngày, đảm bảo & phát triển để đạt được mục tiêu doanh số do công ty phân bổ hàng tháng / hàng quý.

Hỗ trợ sự kiện của công ty, nhãn hàng tại kênh bán lẻ (cửa hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng bán lẻ,....).

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực mỹ phẩm, từng làm việc tại các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, thân thiện, lịch sự, lễ phép.

Ngoại hình sáng và có làn da đẹp.

Có kỹ năng bán hàng, hướng dẫn và quảng bá các sản phẩm làm đẹp tại chỗ (ví dụ: cách thoa kem dưỡng da mặt, makeup...); và đàm phán tốt.

Đam mê và có kiến thức về mỹ phẩm và làm đẹp.

Khả năng giữ bình tĩnh và chịu áp lực tốt trong giờ cao điểm; Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Biết trang điểm là lợi thế.

Kỹ năng tin học và giao tiếp tiếng anh cơ bản là một lợi thế.

Có định hướng gắn kết lâu dài, quan điểm làm việc và định hướng công việc rõ ràng.

Tại Công ty TNHH Minthacare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản : 5.525.000

Thưởng tháng : 5.000.000

Thưởng quý: 5.200.000

Lương tháng 13

Thử việc: 100% lương và đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Mua hàng với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minthacare

