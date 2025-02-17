Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược phẩm Thiên Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 63 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện kế hoạch

1. Trực tiếp đứng quầy bán hàng.

1.

Trực tiếp đứng quầy bán hàng.

2. Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm của Nhà thuốc trực tiếp hoặc qua nền tảng mạng xã hội khác.

2.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm của Nhà thuốc trực tiếp hoặc qua nền tảng mạng xã hội khác.

3. Tư vấn sử dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

3.

Tư vấn sử dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo nhu cầu của khách hàng.

4. Kiểm hàng, nhập hàng vào kho, bày giá kệ sau khi hoàn thiện khâu kiểm nhập.

4.

Kiểm hàng, nhập hàng vào kho, bày giá kệ sau khi hoàn thiện khâu kiểm nhập.

5. Cập nhật giá cả, thông tin chuyên môn.

5.

Cập nhật giá cả, thông tin chuyên môn.

6. Đăng bài,viết bài trên trang page của nhà thuốc 1 lần/tuần.

6.

Đăng bài,viết bài trên trang page của nhà thuốc 1 lần/tuần.

7. Sắp xếp hàng hoá, dọn dẹp, lau chùi vệ sinh nhà thuốc.

7.

Sắp xếp hàng hoá, dọn dẹp, lau chùi vệ sinh nhà thuốc.

8. Ghi chép nhật ký bán hàng, nhật ký mua hàng theo hoá đơn

8.

Ghi chép nhật ký bán hàng, nhật ký mua hàng theo hoá đơn

9. Truyền tải những thắc mắc và góp ý của khách hàng lên cấp phụ trách nhà thuốc.

9.

Truyền tải những thắc mắc và góp ý của khách hàng lên cấp phụ trách nhà thuốc.

10. Dự trù hàng mới, hàng hết.

10.

Dự trù hàng mới, hàng hết.

11. Kiểm kê hàng hoá vào ngày cuối cùng hàng tháng.

11.

Kiểm kê hàng hoá vào ngày cuối cùng hàng tháng.

12. Ghi chép các mẫu biểu theo các quy trình, quy định GPP tại nhà thuốc.

12.

Ghi chép các mẫu biểu theo các quy trình, quy định GPP tại nhà thuốc.

13. Các công việc khác do phụ trách nhà thuốc hoặc quản lí nhà thuốc phân công

13.

Các công việc khác do phụ trách nhà thuốc hoặc quản lí nhà thuốc phân công

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 20-40

- Tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp trở lên

- có ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng nhà thuốc

Tại Công ty Cổ Phần Dược phẩm Thiên Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng KPIs

- 8h/ ngày làm việc luân phiên theo ca hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn

- được nghỉ 2 ngày/ tháng

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm do nhà nước ban hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược phẩm Thiên Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin