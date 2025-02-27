Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beyond Space làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beyond Space làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Beyond Space
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Beyond Space

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Beyond Space

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tràng Tiền Plaza, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 34 Phạm Văn Nghị, Tân Phong, Quận 7, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm mỹ phẩm của cửa hàng cho khách hàng.
- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.
- Chủ động tìm kiếm, khai thác và mở rộng tệp khách hàng.
- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Phối hợp với đội ngũ marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng.
- Theo dõi, cập nhật thông tin về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.
- Báo cáo doanh số và tình hình kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 22 - 30.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn bán hàng (ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp, chăm sóc da).
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
- Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, nhanh nhẹn.
- Đam mê kinh doanh và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
- Thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng mạng xã hội là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Beyond Space Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7tr-12tr
- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.
- Tham gia BHXH, hưởng 12 ngày phép/ năm khi kí hợp đồng chính thức.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn (Trưởng nhóm kinh doanh, Quản lý cửa hàng,…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beyond Space

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Beyond Space

Công Ty TNHH Beyond Space

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 439 Đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

