Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beyond Space làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tràng Tiền Plaza, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 34 Phạm Văn Nghị, Tân Phong, Quận 7, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm mỹ phẩm của cửa hàng cho khách hàng.

- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.

- Chủ động tìm kiếm, khai thác và mở rộng tệp khách hàng.

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Phối hợp với đội ngũ marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện bán hàng.

- Theo dõi, cập nhật thông tin về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.

- Báo cáo doanh số và tình hình kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi từ 22 - 30.

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn bán hàng (ưu tiên ngành mỹ phẩm, làm đẹp, chăm sóc da).

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

- Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, nhanh nhẹn.

- Đam mê kinh doanh và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

- Thành thạo tin học văn phòng và các nền tảng mạng xã hội là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Beyond Space Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7tr-12tr

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

- Tham gia BHXH, hưởng 12 ngày phép/ năm khi kí hợp đồng chính thức.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn (Trưởng nhóm kinh doanh, Quản lý cửa hàng,…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beyond Space

