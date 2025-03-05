Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng là các đối tác phân phối sản phẩm B2B (công ty, hệ thống, spa, thẩm mỹ viện, shop mỹ phẩm,sỉ, KOLs..), tư vấn về dòng sản phẩm Dược mỹ phẩm Transino, Perfect One, thực phẩm chức năng... từ Nhật Bản của công ty
- Nắm rõ sản phẩm được giao kinh doanh, chính sách bán hàng và tình hình thị trường
- Tìm kiếm, tiếp cận, chào hàng cho các khách hàng tiềm năng
- Kết nối với khách hàng để giới thiệu dòng mỹ phẩm Transino, Perfect One qua Zalo hoặc Email
- Gọi điện thoại đến khách hàng để trao đổi các chính sách về dòng sản phầm Dược mỹ phẩm của công ty
- Đạt các chỉ tiêu kinh doanh theo từng giai đoạn

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sales B2B
- Khả năng xác định và phát triển các kênh tiếp thị phù hợp để tìm kiếm khách hàng mới
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán giá cả
- Sự am hiểu về quy trình bán hàng, từ khâu tìm kiếm khách hàng đến việc hoàn thành hợp đồng và giao hàng
- Khả năng quản lý thời gian để đảm bảo các hoạt động bán hàng được thực hiện đúng tiến độ
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận
- Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào mục tiêu và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng. Mức lương cơ bản: 7.000.000 đồng – 12.000.000 đồng (dựa trên đáng giá năng lực qua buổi phỏng vấn)
- Được đảm bảo các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế công ty
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định và phát triển, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, team building, sự kiện,….
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

