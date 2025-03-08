Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kỳ Lân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với hệ thống đại lí quốc tế hiện có

• Tư vấn và hỗ trợ đại lí quốc tế về các dịch vụ logistics của công ty

• Cập nhật thông tin về tình hình lô hàng xuất/nhập khẩu cho đại lí

• Lập hợp đồng với đại lí

• Liên kết với các bộ phận khác trong việc xử lí các yêu cầu từ đại lí

• Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải tiến để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho đối tác

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

• Thời gian làm việc: T2 – T6: Từ 8h00–17h30. Nghỉ trưa từ 11h30 – 13h00.

• Thứ Bảy: Từ 8h00 – 12h00

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Anh thành thạo, tiếng Trung giao tiếp ( nếu có ).

• Tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan: Xuất nhập khẩu, Thương mại Quốc tế, Kinh tế.

• Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.

• Tinh thần làm việc đội nhóm tốt và đam mê kinh doanh.

Tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kỳ Lân Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương cơ bản: 7-12tr + hoa hồng

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động và trẻ trung.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của luật lao động.

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

• Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết và sẵn sàng hỗ trợ.

• Hỗ trợ cơm trưa hàng ngày.

• Thưởng lễ, tết và sinh nhật.

• Lương cứng và chia sẻ lợi nhuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kỳ Lân

