Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Lmp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 907/24 Hương Lộ 2 - Bình Trị Đông A - Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm tư vấn và chăm sóc khách hàng data sẵn

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để tăng doanh số bán hàng.

- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp và gửi email để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Lập kế hoạch và báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Lmp Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác tùy theo vị trí công việc.

- Được nghỉ phép năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm và các ngày lễ theo luật lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Lmp

