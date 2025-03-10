Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Shophouse C0.24 Emerald, Hương Lộ 3, Celadon City, Tân Phú, Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Đăng sản phẩm chuẩn SEO lên các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...
Chăm sóc khách hàng trên sàn
Giải quyết các vấn đề liên quan đến sàn.
Chạy quảng cáo các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...
Dựa trên giá bán có sẵn, đưa ra các chương trình khuyến mãi phù hợp, giúp đạt chỉ tiêu doanh thu.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm phát triển các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, IT, Quản trị kinh doanh, Marketing...
Tuổi: 22-30 tuổi
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm vận hành sàn Mall
Thành thạo thao tác máy tính và ứng dụng văn phòng
Biết thiết kế hình ảnh và edit video
Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 ( chưa bao gồm % hoa hồng)
Tham gia BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm
Thưởng tết, lễ đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
