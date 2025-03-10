Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Shophouse C0.24 Emerald, Hương Lộ 3, Celadon City, Tân Phú, Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đăng sản phẩm chuẩn SEO lên các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...

Chăm sóc khách hàng trên sàn

Giải quyết các vấn đề liên quan đến sàn.

Chạy quảng cáo các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...

Dựa trên giá bán có sẵn, đưa ra các chương trình khuyến mãi phù hợp, giúp đạt chỉ tiêu doanh thu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, IT, Quản trị kinh doanh, Marketing...

Tuổi: 22-30 tuổi

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm vận hành sàn Mall

Thành thạo thao tác máy tính và ứng dụng văn phòng

Biết thiết kế hình ảnh và edit video

Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 ( chưa bao gồm % hoa hồng)

Tham gia BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm

Thưởng tết, lễ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS

