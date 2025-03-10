Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Shophouse C0.24 Emerald, Hương Lộ 3, Celadon City, Tân Phú, Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đăng sản phẩm chuẩn SEO lên các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...
Chăm sóc khách hàng trên sàn
Giải quyết các vấn đề liên quan đến sàn.
Chạy quảng cáo các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...
Dựa trên giá bán có sẵn, đưa ra các chương trình khuyến mãi phù hợp, giúp đạt chỉ tiêu doanh thu.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển các sàn Tiktok Shop, Shopee, Lazada...
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử, IT, Quản trị kinh doanh, Marketing...
Tuổi: 22-30 tuổi
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm vận hành sàn Mall
Thành thạo thao tác máy tính và ứng dụng văn phòng
Biết thiết kế hình ảnh và edit video

Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 ( chưa bao gồm % hoa hồng)
Tham gia BHXH, nghỉ phép 12 ngày/năm
Thưởng tết, lễ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS

HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP THAMMYS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ C.04, Khối C Khu A1, Chung cư Emerald - Celadon City, Số 2 Đường N4, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Min

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

