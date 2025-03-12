Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH KVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 98 Tam Đảo, phường 14, quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

· Liên hệ tư vấn bán hàng 100% data khách hàng có sẵn từ cách kênh quảng cáo, khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng đã biết đến sản phẩm

· Tư vấn hỗ trợ giải đáp những tính năng của sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng.

· Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

· Tổng hợp thông tin nhu cầu và phản hồi của khách hàng để tối ưu kịch bản bán hàng và đề xuất các chương trình bán hàng.

· Theo dõi đường đi của đơn hàng từ khi chốt thành công đến khi giao hàng, thu tiền.

· Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng.

· Nhận và hoàn thành tốt mục tiêu doanh số từ quản lý giao xuống.

· Tham gia các buổi bán hàng offline của công ty

· Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí sales, telasale, nhân viên kinh doanh

· Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực

· Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

· Đã có kinh nghiệm trong ngành livestream mỹ phẩm, TPCN là một lợi thế

Đã có kinh nghiệm trong ngành livestream mỹ phẩm, TPCN là một lợi thế

· Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH KVK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương 7 - 9 Triệu + Phụ cấp + Hoa Hồng doanh số

Được hưởng lương tháng 13. thưởng tết

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới và có không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Xét tăng lương theo năng lực định kỳ

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Tham gia Team Building, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....

Nhiều chế độ hấp dẫn khác .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KVK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin