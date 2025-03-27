Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 525/2/2 Tân Sơn, Phường 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ phòng kinh doanh: Sản phẩm, tài liệu, yêu cầu

- Lên kế hoạch và soạn thảo hồ sơ hồ sơ tự công bố và công số sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, vật liệu chứa đựng, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong nước và nhập khẩu. Đặc biệt là các Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất trong nước và nhập khẩu. Giấy chứng nhận lưu hành tự do, xét nghiệm thực phẩm, Sở hữu trí tuệ, MSMV…

- Liên hệ với khách hàng để hoàn chỉnh hồ sơ và trao đổi thông tin cùng khách khàng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Tư vấn và trao đổi cùng khách hàng về thủ tục, quy trình, hồ sơ và các phát sinh nếu có.

- Thực hiện việc theo dõi, quản lý, lưu giữ hồ sơ khách hàng

- Duy trì và liên lạc cùng khách hàng và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của FOSI

- Thực hiện các thủ tục giấy tờ hành chính khác tại Công ty

- Báo cáo công việc vào cuối tuần và cuối tháng

- Thực hiện các công việc khác từ Quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm hoặc các ngành có liên quan.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính,

- Giao tiếp tốt, có giọng nói dễ nghe

- Thận trọng, cẩn thận, trung thực, năng động và nhanh nhẹn trong công việc

- Có kinh nghiệm làm việc hoặc được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về chỉ tiêu kiểm định sản phẩm, hồ sơ công bố sản phẩm, an toàn thực phẩm là một lợi thế.

- Có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, nhiều chế độ đãi ngộ và quan tâm người lao động.

- Thời gian làm việc là giờ hành chính,

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.

- Lương cạnh tranh + Thưởng hiệu quả công việc.

- Thưởng và nghỉ lễ các ngày lễ, Tết…, các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

- Du lịch cùng công ty 1-2 lần / năm

- Đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn và kiến thức ngành thực phẩm.

- Xét tăng lương ít nhất 1 lần/năm

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế – FOSI

