Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn phòng Công ty transcosmos Việt Nam, tầng 8 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi theo danh sách khách hàng tiềm năng có sẵn để giới thiệu về các gói khám sức khỏe của Bảo Việt và lợi ích của mỗi gói

Tư vấn, giải đáp các thông tin cần thiết cho khách hàng

Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng đăng ký các gói khám

Theo dõi gói khám của khách, hỗ trợ khách hàng sau khi đăng ký

Cập nhật thông tin lên hệ thống

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT

Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin.

Định hướng và phát triển theo ngành Telesales

Chịu áp lực công việc tốt.

Khả năng làm việc độc lập, kiên nhẫn, nắm bắt tâm lý, xử lý tình huống tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, telesales, telemarketing..

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 VND/tháng + KPI không giới hạn

Lương tháng 13

Xét tăng lương 1 lần/năm, thăng tiến 2 lần/năm

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe thường niên

Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.

Các hoạt động team building hàng năm

Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)

Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin