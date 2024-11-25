Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hà Nội:
- Văn phòng Công ty transcosmos Việt Nam, tầng 8 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Gọi theo danh sách khách hàng tiềm năng có sẵn để giới thiệu về các gói khám sức khỏe của Bảo Việt và lợi ích của mỗi gói
Tư vấn, giải đáp các thông tin cần thiết cho khách hàng
Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng đăng ký các gói khám
Theo dõi gói khám của khách, hỗ trợ khách hàng sau khi đăng ký
Cập nhật thông tin lên hệ thống
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin.
Định hướng và phát triển theo ngành Telesales
Chịu áp lực công việc tốt.
Khả năng làm việc độc lập, kiên nhẫn, nắm bắt tâm lý, xử lý tình huống tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, telesales, telemarketing..
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Xét tăng lương 1 lần/năm, thăng tiến 2 lần/năm
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe thường niên
Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.
Các hoạt động team building hàng năm
Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)
Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
