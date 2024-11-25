Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Văn phòng Công ty transcosmos Việt Nam, tầng 8 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi theo danh sách khách hàng tiềm năng có sẵn để giới thiệu về các gói khám sức khỏe của Bảo Việt và lợi ích của mỗi gói
Tư vấn, giải đáp các thông tin cần thiết cho khách hàng
Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng đăng ký các gói khám
Theo dõi gói khám của khách, hỗ trợ khách hàng sau khi đăng ký
Cập nhật thông tin lên hệ thống
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT
Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin.
Định hướng và phát triển theo ngành Telesales
Chịu áp lực công việc tốt.
Khả năng làm việc độc lập, kiên nhẫn, nắm bắt tâm lý, xử lý tình huống tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, telesales, telemarketing..

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 VND/tháng + KPI không giới hạn
Lương tháng 13
Xét tăng lương 1 lần/năm, thăng tiến 2 lần/năm
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe thường niên
Quà cho nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.
Các hoạt động team building hàng năm
Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính/ điện thoại)
Đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng trước khi bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8 và Tầng 10, Tòa nhà SCETPA, Số 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

