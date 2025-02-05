Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng cũ của Công ty: Bệnh viện, Phòng khám, Nhà thuốc,...

- Mở rộng và tăng độ phủ sản phẩm ở những địa bàn mới.

- Thực hiện các hoạt động bán hàng theo kế hoạch của Công ty, Chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng, nâng cao hình ảnh của công ty và sản phẩm đến khách hàng.

- Kết hợp với các bộ phận khác có liên quan để thực hiện công việc.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp, Quản lý gián tiếp, Ban giám đốc nhưng không trái với quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên – Khối ngành Kinh tế/ Sức khỏe/ Y tế - Dược.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm, đã làm ở các Bệnh viện lớn.

- Độ tuổi từ 22 tuổi - 30 tuổi.

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình, giọng nói có thiện cảm.

- Có Khả năng trình bày, giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và di chuyển thường xuyên.

- Kỹ năng bán hàng và làm việc độc lập/ làm việc nhóm tốt.

- Trung thực, chăm chỉ, năng động, có động lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH RM Healthcare Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ 7-12 triệu và thưởng hiệu quả công việc.

- Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định công ty.

- Thưởng tháng 13.

- Du lịch: 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH RM Healthcare

