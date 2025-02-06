Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Clever Group
- Hà Nội:
- Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng mang sản phẩm ra bán tại thị trường quốc tế qua các kênh bán hàng xuyên biên giới như Amazon.com.
Tìm hiểu thị trường, sản phẩm, và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho khách hàng
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết để có thể xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, Canada và châu Âu
Làm việc cùng với team Amazon và Google để cùng hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
Báo cáo công việc đến Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.
Có hiểu biết cơ bản về hoạt động bán hàng trên các trang thương mại điện tử.
Tiếng Anh: giao tiếp.
Có khả năng thuyết phục, đàm phán, quản lý thời gian tốt.
Có khả năng trao đổi tốt qua điện thoại, chat, email.
Trách nhiệm trong công việc, nhạy bén, chủ động, linh hoạt, tư duy kết quả và số hoá trong công việc.
Chăm chỉ, kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 2 lần/ năm
Thưởng Lễ, Tết từ 5 - 20% lương
Thưởng tết Âm từ 01 - 03 tháng lương
Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ zenz
Tham gia du lịch theo chính sách của công ty
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (+ 1 buổi sáng thứ 7 tuần thứ 3 trong tháng) và nghỉ các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI