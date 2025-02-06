Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng mang sản phẩm ra bán tại thị trường quốc tế qua các kênh bán hàng xuyên biên giới như Amazon.com.

Tìm hiểu thị trường, sản phẩm, và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho khách hàng

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết để có thể xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, Canada và châu Âu

Làm việc cùng với team Amazon và Google để cùng hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Báo cáo công việc đến Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học. Ưu tiên tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, QTKD, Luật, Tài chính kế toán.

Có kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Có hiểu biết cơ bản về hoạt động bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

Tiếng Anh: giao tiếp.

Có khả năng thuyết phục, đàm phán, quản lý thời gian tốt.

Có khả năng trao đổi tốt qua điện thoại, chat, email.

Trách nhiệm trong công việc, nhạy bén, chủ động, linh hoạt, tư duy kết quả và số hoá trong công việc.

Chăm chỉ, kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập: lương cứng 7.000.000 - 12.000.000 + PC (Ăn trưa, gửi xe) + % hoa hồng

Review lương 2 lần/ năm

Thưởng Lễ, Tết từ 5 - 20% lương

Thưởng tết Âm từ 01 - 03 tháng lương

Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định

Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ zenz

Tham gia du lịch theo chính sách của công ty

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (+ 1 buổi sáng thứ 7 tuần thứ 3 trong tháng) và nghỉ các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

