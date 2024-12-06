Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sảnh đón/trả khách, Thien Nam Building, 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh của Phòng theo Tuần/Tháng/Quý/Năm.

Hoạch định, phân bổ nguồn lực bán hàng

Đôn đốc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

Phối hợp, tổ chức thực hiện và triển khai các kế hoạch, chiến lược bán hàng từ Ban Giám Đốc

Triển khai kế hoạch kinh doanh; kiểm tra và đánh giá hoạt động bán hàng.

Quản lý, đào tạo, tái đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.

Tham dự các buổi họp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của Phòng Kinh doanh, Công ty;

Báo cáo kết quả hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thêm địa bàn tiềm năng.

Thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu trong bán hàng cũng như các kỹ năng khác

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kinh doanh về Mảng Nhà Phố là một lợi thế

Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

Có kỹ năng quản lý, xây dựng đội nhóm, điều hành công việc và đào tạo nhân viên.

Có kỹ năng đánh giá BĐS, hỗ trợ nhân sự, đội nhóm bán hàng

Chịu được áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng.

Hiểu biết chuyên sâu các kiến thức bất động sản và các ngành liên quan đến bất động sản.

Khả năng lãnh đạo, giao việc giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng phán đoán, ra quyết định.

Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương 12TR + Phụ cấp Chi phí Marketing (tăng khi phát sinh giao dịch)

Hoa hồng hấp dẫn (60%)/giao dịch + thưởng nóng, thưởng KPI, thưởng lũy tiến theo Tuần, Tháng, Quý, Năm, thưởng chi phí Marketing

Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ.

Sinh nhật nhân viên tổ chức tiệc ngọt tại công ty được tặng quà.

Các hoạt động thể thao: đá bóng, cầu lông,... hằng tuần.

Nhận ngay hoa hồng trong vòng 24h khi chốt giao dịch thành công

Cung cấp trang thiết bị làm việc tại văn phòng

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên năng động nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản, sáng tạo phát huy tối đa khả năng thế mạnh của từng nhân viên kinh doanh, thăng tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

