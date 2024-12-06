Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
- Hồ Chí Minh:
- Sảnh đón/trả khách, Thien Nam Building, 111
- 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Lập kế hoạch kinh doanh của Phòng theo Tuần/Tháng/Quý/Năm.
Hoạch định, phân bổ nguồn lực bán hàng
Đôn đốc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
Phối hợp, tổ chức thực hiện và triển khai các kế hoạch, chiến lược bán hàng từ Ban Giám Đốc
Triển khai kế hoạch kinh doanh; kiểm tra và đánh giá hoạt động bán hàng.
Quản lý, đào tạo, tái đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.
Tham dự các buổi họp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định, chính sách của Phòng Kinh doanh, Công ty;
Báo cáo kết quả hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh
Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thêm địa bàn tiềm năng.
Thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu trong bán hàng cũng như các kỹ năng khác
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản
Có kỹ năng quản lý, xây dựng đội nhóm, điều hành công việc và đào tạo nhân viên.
Có kỹ năng đánh giá BĐS, hỗ trợ nhân sự, đội nhóm bán hàng
Chịu được áp lực công việc cao, tinh thần trách nhiệm cao, mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng.
Hiểu biết chuyên sâu các kiến thức bất động sản và các ngành liên quan đến bất động sản.
Khả năng lãnh đạo, giao việc giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng phán đoán, ra quyết định.
Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng hấp dẫn (60%)/giao dịch + thưởng nóng, thưởng KPI, thưởng lũy tiến theo Tuần, Tháng, Quý, Năm, thưởng chi phí Marketing
Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ.
Sinh nhật nhân viên tổ chức tiệc ngọt tại công ty được tặng quà.
Các hoạt động thể thao: đá bóng, cầu lông,... hằng tuần.
Nhận ngay hoa hồng trong vòng 24h khi chốt giao dịch thành công
Cung cấp trang thiết bị làm việc tại văn phòng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân viên năng động nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản, sáng tạo phát huy tối đa khả năng thế mạnh của từng nhân viên kinh doanh, thăng tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI