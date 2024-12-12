Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Tottot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5 đường 12 KDC Khang Điền Phước Long B Tp, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tạo dựng quan hệ với khách hàng là các doanh nghiệp, chủ cửa hàng, chủ shop buôn bán có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

2. Đàm phán hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh

3. Tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về các vấn đề dịch vụ vận chuyển/ khiếu nại/ bồi thường

4. Liên hệ mật thiết với khách hàng cũ, chăm sóc khách hàng

5. Tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh

6. Xây dựng và thương lượng chính sách phù hợp với từng nhóm khách hàng, đề xuất phương án tối ưu cho khách hàng

7. Phối hợp với Bộ phận CSKH giải quyết các vấn đề và đảm bảo sự hài lòng chất lượng dịch vụ với khách hàng

8. Các công việc khác theo sự phân công của GĐ/GĐVH

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có hiểu biết về ngành chuyển phát nhanh

- Có kinh nghiệm về tìm kiếm khách hàng/ CSKH

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Đam mê kinh doanh

- Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Tottot Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng từ 5.000-7.000 triệu + Doanh thu

- Chính sách hoa hồng hấp dẫn

- Làm việc trong môi trường vui vẻ, thoải mái

- Được hướng dẫn, đào tạo phát triển bản thân ở nhiều mặt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Tottot

