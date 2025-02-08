Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Trần Đình Xu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng
Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ
Trưng bày hàng hóa theo quy định
Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm hoặc từng là nhân viên bán hàng là một ưu thế. Thành thạo và yêu thích sử dụng mạng xã hội.
Hồ sơ bằng tiếng Việt
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 và thu nhập ngoài lương (hoa hồng)
Bảo hiểm y tế quốc tế và du lịch nước ngoài (sau 1 năm làm việc)
Phép năm
Làm việc tại môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
