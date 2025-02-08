Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trần Đình Xu,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến khách hàng

Thực hiện công việc bán hàng, làm thủ tục bán hàng cho khách

Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa tại cửa hàng luôn đầy đủ

Trưng bày hàng hóa theo quy định

Các công việc khác phục vụ hoạt động của cửa hàng theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm hoặc từng là nhân viên bán hàng là một ưu thế. Thành thạo và yêu thích sử dụng mạng xã hội.

Hồ sơ bằng tiếng Việt

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thu nhập ngoài lương (hoa hồng)

Bảo hiểm y tế quốc tế và du lịch nước ngoài (sau 1 năm làm việc)

Phép năm

Làm việc tại môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế

