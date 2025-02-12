Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Scetpa, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tiếp nhận danh sách khách hàng có sẵn từ Công ty (không đi thị trường)
Thực hiện cuộc gọi để tư vấn, giải đáp và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm Gói Chăm Sóc Sức Khỏe (Các lợi ích về Thăm khám chữa bệnh, Viện phí, Nha khoa và Thai sản)
Cập nhật và báo cáo công việc hằng ngày lên hệ thống.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 – 30.
Tốt nghiệp THPT (còn giữ bằng).
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, CSKH, telesales là điểm cộng.
Khả năng giao tiếp tốt, lưu loát.
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 vnđ/tháng + thưởng KPIs, không giới hạn mức thưởng.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng 12 ngày phép/năm.
Lương tháng 13 hằng năm, tăng lương định kỳ 1 năm/lần, thăng tiến và có thưởng thêm Contest, Campaign khi có thành tích tốt.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm miễn phí.
Thưởng và quà tặng đầy đủ lễ, tết, sinh nhật, hỷ sự, party, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
