Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3 Đường số 2 - Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Hiểu biết về sản phẩm:

- Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm Công ty/ Sản phẩm tương tự/ Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Thuộc tất cả các mã sản phẩm của công ty.

2. Thực hiện bán hàng:

- Tư vấn và giải thích đúng, đầy đủ, trung thực về sản phẩm của Công ty với khách hàng.

- Tiếp cận hệ thống khách hàng tại khu vực được giao để phát triển kênh phân phối, bán sản phẩm Café, nhượng quyền Café.

- Tập trung vào phát triển các thị trường hiện có và mở rộng đối tượng khách hàng mới.

- Thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường.

3. Báo cáo:

- Lên kế hoạch làm việc hằng ngày.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tuần, tháng theo qui định

4. Nhiệm vụ khác:

- Tham gia họp định kỳ với phòng kinh doanh để trao đổi công việc: triển khai công việc mới và rút kinh nghiệm công việc đã qua.

- Thu hồi công nợ khách hàng do mình quản lý hoặc do bộ phận quản lý chỉ định.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi 18 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt.

Chấp nhận di chuyển ở khu vực được giao để thực hiện nhiệm vụ.

Trình độ: Tốt nghiệp PTTH trở lên,

Có kinh nghiệm về lĩnh vực là một lợi thế;

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng;

Tại Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:

+ Thử việc 01 tháng: 6 triệu đồng + hoa hồng theo quy định.

+ Chính thức: 07 triệu đồng + hoa hồng theo quy định (đầy đủ chế độ BHXH theo quy định; thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13)

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh;

- Tăng lương theo hiệu quả công việc và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN…)

- Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h00, Thứ 2 đến thứ 7. Nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.