Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Newtechshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 14 Triệu

Mức lương 7 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn cho Khách hàng tại showroom và Khách hàng liên hệ thông qua các nền tảng chat đa kênh;

Khai thác nguồn Khách hàng sẵn có và chủ động tìm kiếm thêm Khách hàng tiềm năng;

Trưng bày, vệ sinh quầy kệ, sản phẩm trưng bày theo tiêu chuẩn yêu cầu;

Thực hiện các báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể đi làm ngay;

Nam/Nữ, tuổi từ 20 - 30 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu;

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí bán hàng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các chuỗi bán lẻ Laptop, Điện thoại, Phụ kiện Công nghệ,...)

Giao tiếp thiện cảm, thuyết phục, tự tin tư vấn bằng Tiếng Anh;

Yêu thích, đam mê công nghệ, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng, bán hàng;

Trung thực, trách nhiệm, chủ động trong công việc;

Chịu được áp lực, chịu khó, có mục tiêu gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Newtechshop Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Lương năng lực + Lương KPI + Thưởng nóng bán hàng + Giải thưởng thi đua hàng tháng;

Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định lao động;

Chính sách ngày nghỉ có lương 14 ngày/năm;

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...;

Khám sức khỏe định kỳ tại hệ thống phòng khám 5 sao;

Du lịch hàng năm cùng Công ty;

Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo chuyên môn và xét lương năng lực sau khi hoàn thành khóa học;

Xây dựng cơ chế thăng tiến, lộ trình phát triển sự nghiệp/thu nhập rõ ràng;

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Newtechshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin