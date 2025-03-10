Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi
- Hà Nội:
- Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Công ty hiện đang kinh doanh về các sản phẩm cơ khí, điện tự động, khí hóa tự động và các thiết bị đo có liên quan đến hệ thống đường ống. Bao gồm các mảng sản phẩm chính
Van công nghiệp
Thiết bị đo, bao gồm các chủng loại như: Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo lưu lượng nước ,..
Phụ kiện đường ống, bao gồm nhiều chủng loại phụ kiện cho cả ống kim loại và ống nhựa
Các sản phẩm khác
Ứng viên trúng tuyển kỹ sư bán hàng tại Vimi sẽ có thu nhập không giới hạn và được đào tạo bài bản để ngày càng có thu nhập cao .
thu nhập không giới hạn
Ứng viên được đào tạo bởi các phó phòng – trưởng phòng KD và giám đốc
Được công ty phân phối và hỗ trợ khách hàng
Đào tạo về kỹ thuật sản phẩm
Đào tạo về kỹ năng bán hàng
Đào tạo các kỹ năng mềm khác phục vụ công việc
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
Yêu thích công kinh doanh – đặc biệt bán hàng kỹ thuật
Kiên nhẫn và lắng nghe khách hàng
Ưu tiên những bạn tốt nghiệp khối trường kỹ thuật
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc
Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn .
Khi được tuyển kỹ sư bán hàng tại Vimi, bạn sẽ làm việc tại VPGD – Hà Nội, với địa điểm chi tiết: Ô số 10, Ơ2, Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Thời gian làm việc:Nghỉ chiều thứ 7 – Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước và những ngày được công ty cho nghỉ thêm trong các dịp lễ
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty đầy đủ chế độ đãi ngộ theo pháp luật qui định và mở rộng thêm ngoài qui định
Nhân viên được hưởng 12 ngày phép / năm
Thưởng các kỳ nghỉ lễ lớn trong năm (tết dương – âm, 30/4-1/5, 2/9,…)
Các chế độ khác theo chính sách pháp luật của nhà nước
Hỗ trợ đào tạo và các thiết bị (điện thoại, máy tính,…) phục vụ công việc
Đóng BHXH
Ứng viên tuyển dụng kỹ sư bán hàng tại Vimi được hưởng theo lương cở bản hoặc lương theo doanh thu – lợi nhuận, theo cơ chế tính có lợi cho
Lương cơ bản: 7 ~ 15 Triệu
Thưởng theo doanh thu
Thưởng theo lợi nhuận
Thưởng theo số lượng đơn hàng
Thưởng theo số lượng khách hàng
Thưởng tháng 13
Trợ cấp trách nhiệm: Từ cấp phó phòng kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
