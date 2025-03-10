Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Công ty hiện đang kinh doanh về các sản phẩm cơ khí, điện tự động, khí hóa tự động và các thiết bị đo có liên quan đến hệ thống đường ống. Bao gồm các mảng sản phẩm chính

Van công nghiệp

Thiết bị đo, bao gồm các chủng loại như: Đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo lưu lượng nước ,..

Phụ kiện đường ống, bao gồm nhiều chủng loại phụ kiện cho cả ống kim loại và ống nhựa

Các sản phẩm khác

Ứng viên trúng tuyển kỹ sư bán hàng tại Vimi sẽ có thu nhập không giới hạn và được đào tạo bài bản để ngày càng có thu nhập cao .

thu nhập không giới hạn

Ứng viên được đào tạo bởi các phó phòng – trưởng phòng KD và giám đốc

Được công ty phân phối và hỗ trợ khách hàng

Đào tạo về kỹ thuật sản phẩm

Đào tạo về kỹ năng bán hàng

Đào tạo các kỹ năng mềm khác phục vụ công việc

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các yêu cầu cơ bản :

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

Yêu thích công kinh doanh – đặc biệt bán hàng kỹ thuật

Kiên nhẫn và lắng nghe khách hàng

Ưu tiên những bạn tốt nghiệp khối trường kỹ thuật

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc

Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn .

Khi được tuyển kỹ sư bán hàng tại Vimi, bạn sẽ làm việc tại VPGD – Hà Nội, với địa điểm chi tiết: Ô số 10, Ơ2, Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Thời gian làm việc:Nghỉ chiều thứ 7 – Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước và những ngày được công ty cho nghỉ thêm trong các dịp lễ

Thời gian làm việc:

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Công ty đầy đủ chế độ đãi ngộ theo pháp luật qui định và mở rộng thêm ngoài qui định

Nhân viên được hưởng 12 ngày phép / năm

Thưởng các kỳ nghỉ lễ lớn trong năm (tết dương – âm, 30/4-1/5, 2/9,…)

Các chế độ khác theo chính sách pháp luật của nhà nước

Hỗ trợ đào tạo và các thiết bị (điện thoại, máy tính,…) phục vụ công việc

Đóng BHXH

Ứng viên tuyển dụng kỹ sư bán hàng tại Vimi được hưởng theo lương cở bản hoặc lương theo doanh thu – lợi nhuận, theo cơ chế tính có lợi cho

Lương cơ bản: 7 ~ 15 Triệu

Thưởng theo doanh thu

Thưởng theo lợi nhuận

Thưởng theo số lượng đơn hàng

Thưởng theo số lượng khách hàng

Thưởng tháng 13

Trợ cấp trách nhiệm: Từ cấp phó phòng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vimi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin