Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 54 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Các sản phẩm điện lạnh: điều hòa, tủ lạnh, tivi, máy giặt, bếp, bình nóng lạnh ...
Nhiệm vụ chính
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Xác định và tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong ngành điện máy, bao gồm các đại lý, cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp và các tổ chức.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Hiểu rõ các sản phẩm điện máy của công ty để tư vấn cho khách hàng phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của họ. Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, tính năng, và lợi ích.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, theo dõi các đơn hàng và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Đàm phán và ký kết hợp đồng: Thực hiện các cuộc đàm phán giá cả, chính sách thanh toán, điều khoản hợp đồng với khách hàng. Đảm bảo các hợp đồng được ký kết đúng tiến độ và các điều kiện có lợi cho công ty.
Giám sát tiến độ giao hàng và chăm sóc sau bán hàng: Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sản phẩm được giao đúng hạn và khách hàng nhận được sự hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất.
Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin về các xu hướng ngành điện máy, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.
Lập báo cáo: Báo cáo kết quả bán hàng hàng tuần/tháng, phân tích các hoạt động kinh doanh và đưa ra kế hoạch cải tiến chiến lược.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng thuyết phục và bán hàng hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống nhanh chóng.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng
Yêu cầu khác
Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt được chỉ tiêu doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

5. Quyền lợi:
Mức lương: Lương cơ bản + Thưởng doanh thu (theo chính sách công ty).
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa...
Phúc lợi bảo hiểm, thưởng lễ, Tết, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 54 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

