Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 60 - 62 Đường Vườn Cam Phú Đô Nam Từ Liêm Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Seo Website, Quản lý khách hàng từ các sàn Thương mại điện tử

- Chăm sóc KH cũ, tìm kiếm KH mới, thực hiện phát triển kinh doanh

- Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn bán hàng

- Khai thác, quảng bá thương hiệu công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

- Yêu cầu khác:Nhanh nhẹn, hoạt bát, am hiểu Website, các sàn TMĐT

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương: Từ 7,000,000 - 9,000,000 + % doanh số

- Phụ cấp ăn trưa: 35,000/ngày

- Chế độ bảo hiểm y xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

- Xét thưởng lương tháng 13 theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE

