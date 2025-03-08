Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 60
- 62 Đường Vườn Cam Phú Đô Nam Từ Liêm Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Seo Website, Quản lý khách hàng từ các sàn Thương mại điện tử
- Chăm sóc KH cũ, tìm kiếm KH mới, thực hiện phát triển kinh doanh
- Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn bán hàng
- Khai thác, quảng bá thương hiệu công ty
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Yêu cầu khác:Nhanh nhẹn, hoạt bát, am hiểu Website, các sàn TMĐT
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương: Từ 7,000,000 - 9,000,000 + % doanh số
- Phụ cấp ăn trưa: 35,000/ngày
- Chế độ bảo hiểm y xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
- Xét thưởng lương tháng 13 theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện GE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
