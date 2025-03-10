Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh La Rosa ST01 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Liệt, Hoàng Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu và bán hàng qua các kênh online: Fanpage, Website, Zalo, sàn TMĐT...

Chăm sóc, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại hoặc trên các kênh bán hàng trực tuyến.

Tiếp nhận, xử lý đơn hàng, đảm bảo quy trình chốt đơn nhanh chóng chính xác.

Theo dõi, cập nhật tình trạng đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng hẹn.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng lắng nghe, khai thác thông tin và tư vấn khách hàng hiệu quả.

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng tin học văn phòng

Chủ động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Trung thực, tận tâm và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, xử lý tình huống linh hoạt.

Có kinh nghiệm vị trí tương đương là một lợi thế

Tại Hộ Kinh Doanh La Rosa ST01 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cứng + hoa hồng + thưởng).

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị làm việc.

Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Teambuilding...

Thưởng lương tháng 13 (tùy vào kết quả kinh doanh).

Hưởng chiết khấu khi mua sản phẩm tại Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh La Rosa ST01

